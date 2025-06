Parco Nord-Seregno cantieri a ostacoli Opere al via in città

Il cantiere della Metrotranvia Parco Nord-Seregno attraversa un momento cruciale, con nuovi ostacoli e imprevisti che hanno spostato i tempi di consegna al 2028. Dopo dieci mesi di attese, finalmente si apre la fase delle opere vere e proprie, promettendo una trasformazione significativa per la città e i suoi quartieri. I lavori si intensificano, coinvolgendo punti strategici come via Sormani-Monte Bianco e la rotonda di via... Un passo importante verso un futuro più verde e connesso.

Dieci mesi in più per i lavori complessivi della metrotranvia Parco Nord-Seregno, che attraversa anche Cusano. Dopo i tanti imprevisti, che hanno portato la dead line al 2028, il prossimo mese dovranno iniziare le opere vere e proprie per l’infrastruttura e di rigenerazione nei vari punti della città : via Sormani-Monte Bianco avviato, da via Roma a via Adamello, via XXV Aprile, mentre ad agosto si inizierà a lavorare sulla rotonda di via Alessandrina, a confine con Paderno, per aspettare il momento di flussi di traffico meno intensi. Questa prima fase si concluderà tra settembre e gennaio per poi partire con il secondo step. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco Nord-Seregno cantieri a ostacoli. Opere al via in cittÃ

