Parco di via Salvatori | inaugurazione e festa per tutti

una rinascita per il cuore della nostra città, un momento di gioia condivisa che segna un nuovo inizio per tutti i residenti. Venite a scoprire il parco di via Salvatori e a celebrare insieme questa bella vittoria di comunità!

Una mattinata di festa per piazza Redi, perché il parco di via Salvatori torna a disposizione dei cittadini. Di proprietà della Fondazione XXV Aprile, che ha deciso di metterlo a disposizione della comunità gratuitamente, lo spazio è stato riqualificato dal Comune insieme a Festina Lente, che ha donato nuova vita al giardino attraverso l’istallazione di giochi, tavoli e panchine, una free library. "Una giornata importante, al pari di un’inaugurazione di una grande opera, perché manifesta la presenza e l’attenzione che l’Amministrazione ha verso i quartieri – ha commentato il sindaco Andrea Biancani –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parco di via Salvatori: inaugurazione e festa per tutti

