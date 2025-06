Parco della Musica di Milano | i grandi concerti dell’estate 2025

Scopri l’energia travolgente dei grandi concerti dell’estate 2025 al Parco della Musica di Milano, la nuova arena all’aperto che sta conquistando il cuore della città. Dopo il successo delle prime serate, l’evento si anima con performance indimenticabili in un’oasi verde di 70.000 mq vicino a Linate. Due palchi modulari e un’atmosfera magica rendono ogni serata un’esperienza unica: preparati a vivere la musica come mai prima d’ora!

Dopo il successo delle prime tre serate, prosegue con entusiasmo la programmazione musicale al Parco della Musica di Milano, la nuova venue open air ideata da Unipol Arena e già diventata uno dei punti di riferimento dell’estate milanese. Un’estate di musica live vicino a Linate. Con un’area verde di 70.000 mq situata nei pressi di Linate (Via Enzo Jannacci – Segrate, MI), il Parco della Musica offre due palchi modulabili e una capienza in grado di ospitare migliaia di spettatori, tra posti in piedi e seduti. Dopo gli applauditissimi concerti di Nine Inch Nails, Massive Attack e Ozuna, il calendario si arricchisce di nuove date imperdibili. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Parco della Musica di Milano: i grandi concerti dell’estate 2025

In questa notizia si parla di: musica - parco - estate - milano

Il parco nazionale delle Foreste casentinesi raccontato con la musica di Renato Torre - Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si prepara a incantare con la musica di Renato Torre. Questo autunno, un videoclip del brano inedito “Armonia della Natura” porterà gli spettatori in un viaggio sonoro attraverso i segreti e le bellezze di un territorio unico, celebrando i valori naturali che lo rendono così speciale.

Special guest d'eccezione per la serata dei De La Soul a Parco della Musica di Milano: Talib Kweli MERCOLEDI 2 LUGLIO PARCO MUSICA MILANO - VIA ENZO JANNACCI (SEGRATE) Preparatevi a un viaggio old-school tra beat iconici e good vibes, c Vai su Facebook

Parco della Musica di Milano: i grandi concerti dell’estate 2025; Weekend del 20, 21 e 22 giugno 2025 a Milano: cosa fare? Gli eventi per dare il benvenuto all'estate; Cosa fare a Milano questo weekend: il 20, 21 e 22 giugno tanti eventi tra festival, musica e yoga per il solstizio d’estate.

PARCO DELLA MUSICA DI MILANO l’unica data italiana dei NINE INCH NAILS. - Martedì 24 giugno oltre 12 mila persone hanno applaudito al PARCO DELLA MUSICA DI MILANO l’unica data italiana dei NINE INCH NAILS. Scrive politicamentecorretto.com

Note al Parco Archeologico: l’estate di Pompei si accende di musica e mito - A partire dal primo luglio, si accenderanno i riflettori sull’anfiteatro degli Scavi con Gianna Nannini, icona del rock italiano, che inaugurerà la rassegna con il suo attesissimo tour "Sei nell’Anima ... ilgazzettinovesuviano.com scrive