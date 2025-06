Parchi dei Tifatini e del Monte Maggiore Aveta | Tutelare aree protette inserite nei contesti urbani

In un contesto segnato da recenti incendi e crescenti sfide ambientali, Raffaele Aveta, presidente di “Terra di Idee” e consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere, sottolinea l’urgenza di tutelare e valorizzare i parchi dei Tifatini e del Monte Maggiore. Promuovendo l’istituzione di un Parco urbano e uno regionale, si mira a proteggere queste aree, fondamentali per la biodiversità e il benessere dei cittadini, affinché possano continuare a rappresentare un tesoro verde e vivo per le future generazioni.

"Dobbiamo lavorare per l’istituzione del Parco urbano dei Colli Tifatini e del Parco regionale del Monte Maggiore". Raffaele Aveta, presidente dell’associazione provinciale “Terra di idee” e consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Santa Maria Capua Vetere, prende spunto dai recenti incendi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

