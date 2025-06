Parasite è il miglior film del 21° secolo secondo la lista del New York Times

Scelto come il miglior film del 21° secolo dal prestigioso New York Times, "Parasite" di Bong Joon-ho conquista la vetta della classifica grazie alla sua straordinaria capacità di mescolare generi, narrare storie profonde e riflettere sulle disuguaglianze sociali. Un trionfo che premia un capolavoro cinematografico capace di catturare l’immaginario di registi, attori e critici di tutto il mondo, lasciando il segno nel panorama cinematografico globale.

