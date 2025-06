Papa | Ucrainadolore da guerra insensata

Il Papa, con commozione e solidarietà, si rivolge ai partecipanti del Pellegrinaggio della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, esprimendo la sua vicinanza a un Paese dilaniato dalla guerra insensata. In un messaggio di speranza e compassione, Leone XIV riconosce le sofferenze di bambini, anziani e famiglie distrutte dal conflitto, ricordandoci che anche nei momenti più bui, la pace resta il nostro desiderio più profondo.

12.40 "Sorelle e fratelli, accogliendovi qui, desidero esprimere la mia vicinanza alla martoriata Ucraina, ai bambini, ai giovani, agli anziani e alle famiglie che piangono i propri cari". Lo dice il Papa, ricevendo i partecipanti al Pellegrinaggio della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina. "Condivido il vostro dolore per i prigionieri e le vittime di questa guerra insensata", aggiunge Leone XIV. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: ucraina - papa - dolore - guerra

Zelensky invita Papa Leone XIV in Ucraina per una visita apostolica - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato su Telegram di aver esteso un invito al Papa Leo XIV durante la loro prima conversazione telefonica.

Papa Leone XIV: “Non abituiamoci alla guerra. Difendiamo le persone, non le armi” Città del Vaticano, 18 giugno 2025 – Durante l’udienza generale, Papa Leone XIV ha lanciato un forte messaggio per la pace. Guardando alle guerre in Ucraina e in Medio Or Vai su Facebook

Leone XIV ai pellegrini ucraini: condivido il dolore per una guerra insensata; Parolin: «Dolore e tristezza» per il protrarsi della guerra in Ucraina; Questione di fede L’Ucraina spera che dal Conclave esca un Papa meno ambiguo sulla guerra.

Papa Leone XIV agli ucraini: "Condivido il vostro dolore per questa guerra insensata" - Ogni tempo porta con sé difficoltà, fatiche e sfide, ma anche opportunità per crescere nella fiducia e nell’abbandono a Dio. acistampa.com scrive

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump conferma quanto anticipato a Zelensky nel faccia a faccia all’Aia durante il summit Nato: invierà i Patriot che Kiev chiede. Come scrive repubblica.it