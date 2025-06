Papà Hanspeter la cucina e il concetto di squadra | dietro le parole di Sinner

Nel mondo dello sport e della cucina, il segreto del successo risiede nella collaborazione e nell’armonia tra i protagonisti. Hanspeter La cucina, campione numero uno al mondo, svela come la divisione con il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio rifletta un principio fondamentale: solo lavorando insieme, come in una squadra affiatata, si raggiungono risultati straordinari. Perché, alla fine, il vero talento sta nel saper unire le forze.

Il numero uno al mondo ha spiegato la rottura con il preparatore atletico Panichi e il fisioterapista Badio con un parallelo con il lavoro del padre: "In cucina bisogna andare d'accordo per lavorare assieme". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Papà Hanspeter, la cucina e il concetto di squadra: dietro le parole di Sinner

Sinner dopo il divorzio dallo staff: «Io devo fidarmi, come fa mio papà in cucina»Panichi refrattario alle regole, parlava troppo - Dopo un divorzio professionale e personale, Jannik si presenta nuovamente in conferenza, pronto a condividere la sua versione dei fatti.

