Papa esprime dolore per la guerra in Ucraina | Signore perché tutto questo? Dove sei?

In un momento di profonda sofferenza, Papa Leone XIV si rivolge al Signore con il cuore colmo di dolore per la guerra in Ucraina. Accogliendo i pellegrini della Chiesa Greco-Cattolica, il pontefice prega affinché la pace possa infine prevalere sulle trincee e sulle sofferenze quotidiane, chiedendo: “Signore, perché tutto questo? Dove sei?” Un appello sincero alla speranza e alla fede, che ci invita a riflettere sulla forza del dialogo e dell’amore umano.

Ricevendo nella Basilica di San Pietro i pellegrini della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, Papa Leone XIV si è espresso circa il conflitto russo-ucraino: "Affido al Signore le vostre intenzioni, le vostre fatiche e tragedie quotidiane e, soprattutto, i desideri di pace e di serenità".

