Papa denuncia guerra in Ucraina Zelensky lo ringrazia e chiede aiuto | Riportiamo a casa i prigionieri

In un gesto di solidarietà e speranza, Papa Leone XIV ha espresso la sua vicinanza ai pellegrini della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, affidando le loro sofferenze al Signore. Il suo appello per la pace nel conflitto russo-ucraino risuona come un richiamo universale alla speranza e all’unità, mentre Zelensky ringrazia e chiede il nostro sostegno per riportare a casa i prigionieri. La strada verso la pace è ancora lunga, ma ogni passo conta.

Ricevendo nella Basilica di San Pietro i pellegrini della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, Papa Leone XIV si è espresso circa il conflitto russo-ucraino: "Affido al Signore le vostre intenzioni, le vostre fatiche e tragedie quotidiane e, soprattutto, i desideri di pace e di serenità"

