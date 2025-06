Paola Iezzi | Il mio gesto di pride quotidiano è rispettare me stessa e ciò che sono

Paola Iezzi, artista e donna di profonda sensibilità, si unisce al Pride di Milano per dimostrare che il rispetto di sé e degli altri è un gesto quotidiano di orgoglio. La sua presenza non è solo un gesto simbolico, ma un impegno sincero a sostenere i diritti civili e l’uguaglianza. Con questa partecipazione, Paola ci ricorda che ogni voce conta e che l’amore e la rispetto sono valori universali da diffondere e difendere sempre.

La cantante partecipa al Pride di Milano: "Per me è importante essere qui per far sentire la mia voce ed essere alleata di una causa che sposo da quando ho coscienza perché credo nei diritti civili delle persone". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paola Iezzi: "Il mio gesto di pride quotidiano è rispettare me stessa e ciò che sono"

