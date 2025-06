Pandino anche Antonio Gerardi lascia Asm | rosso di 430mila euro

Pandino, Cremona – Antonio Gerardi, avvocato lodigiano, ha rassegnato le dimissioni da amministratore unico di Asm, la municipalizzata in grave crisi economica. Con un rosso di 430mila euro e una procedura di composizione negoziata in corso, la società si trova a un crocevia cruciale. La sfida ora è trovare una soluzione duratura per risollevare le sorti di un'azienda essenziale per la comunità, mentre il futuro resta incerto e tutto da scrivere.

Pandino (Cremona) – Antonio Gerardi, avvocato lodigiano, si è dimesso ieri mattina da amministratore unico di Asm, la municipalizzata che sovrintende a cimiteri, farmacia e centro sportivo Blu Pandino, da tempo in grave crisi economica. Con in corso una procedura di composizione negoziata di crisi d’impresa (la Cnci, coordinata da un professionista cremonese) che dovrebbe portare alla presentazione di un piano di risanamento, Asm si ritrova di nuovo senza una guida. La rinuncia di Gerardi all’incarico non retribuito arriva a seguito dell’ultima seduta del Consiglio comunale, quando il Parlamentino pandinese ha approvato con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 di Asm ma – su proposta della maggioranza stessa – ha rinviato l’approvazione sia del bilancio 2025 sia del piano programma 2025-2027 a dopo la presentazione del piano di risanamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pandino, anche Antonio Gerardi lascia Asm: rosso di 430mila euro

