Palpeggia 14enne alla stazione | dopo la denuncia scatta il Daspo urbano

Un episodio inquietante ha portato all'adozione del primo Daspo urbano a Arezzo, segnando un passo importante nella tutela dei cittadini, soprattutto dei più giovani. Dopo la denuncia di una 14enne palpeggiata davanti alla stazione, il responsabile è stato temporaneamente allontanato dalle aree più sensibili della città. Questa misura dimostra quanto il comune sia determinato a garantire sicurezza e rispetto: un segnale forte per tutte le comunità locali.

A lui, responsabile di aver palpeggiato una ragazzina davanti alla stazione, è toccato il primo Daspo urbano e dunque, non potrà frequentare nessuna delle aree inserite nella "zona rossa" di Arezzo. Soltanto lo scorso giovedì, 26 giugno, il consiglio comunale aretino ha approvato la modifica al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: stazione - daspo - urbano - palpeggia

Stazione fuori controllo: scattano due Daspo - La stazione di Arezzo è diventata un territorio di anarchia e degrado, con aggressioni e zuffe in pieno giorno.

Palpeggia 14enne alla stazione: dopo la denuncia scatta il Daspo urbano.

Palpeggia 14enne alla stazione: dopo la denuncia scatta il Daspo urbano - L'uomo, un 28enne cittadino non italiano, non potrà accedere nei luoghi ad alta frequentazione come stazioni ferroviarie, locali pubblici e/o aperti al pubblico o esercizi analoghi ... Lo riporta arezzonotizie.it

Arezzo, denunciato per violenza sessuale scatta il "Daspo Urbano" - Il provvedimento a seguito dei fatti avvenuti nella tarda serata di mercoledì scorso nei pressi della stazione ferroviaria di Arezzo, dove un uomo di colore avrebbe tentato di palpeggiare una ragazza ... Riporta lanazione.it