Palmeiras Botafogo | le tre cose che non hai notato della partita

Scopri le tre curiosità che forse sono passate inosservate durante il emozionante match tra Palmeiras e Botafogo. Al di là delle emozioni sul campo e dei momenti decisivi, ci sono dettagli sorprendenti che arricchiscono questa sfida epica valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ecco cosa ti sei perso, e perché questa partita resterà nella memoria come una delle più avvincenti degli ultimi tempi.

Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 18:00, Palmeiras Botafogo: match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club Al di là del risultato, fissato da una prodezza di Paulinho ai supplementari, e delle parate che hanno tenuto in bilico il match, la sfida tra Palmeiras e Botafogo è stata una battaglia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palmeiras Botafogo: le tre cose che non hai notato della partita

In questa notizia si parla di: palmeiras - botafogo - cose - notato

Mondiale per Club: il Botafogo di Correa risponde al PSG, 2-1 a Seattle Sounders. Palmeiras-Porto 0-0 - Il calcio internazionale infiamma i cuori degli appassionati con match mozzafiato e risultati sorprendenti.

Forse qualcuno di voi che sta seguendo il Mondiale per Club (lo state seguendo?) avrà già notato questa cosa guardando le formazioni in campo delle “big” che hanno giocato finora. Questa nuova competizione targata FIFA è stata organizzata col chiaro inte Vai su Facebook

Palmeiras Al-Ahly: le tre cose che non hai notato della partita.

Palmeiras, tris contro il Botafogo: finisce 3-1 - MSN - Posted: 21 febbraio 2025 | Last updated: 21 febbraio 2025. Secondo msn.com

Palmeiras x Botafogo: Quem venceu mais na história do confronto? - O jogo é válido pela 36ª rodada e acontece no Allianz Parque, em São Paulo. Da sportingnews.com