Palmeiras Botafogo 1-0 LIVE | la sblocca Paulinho al 100?

Il grande confronto tra Palmeiras e Botafogo si è acceso alle 18, con un emozionante match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. La suspense si è fatta palpabile fino al 100°, quando Paulinho ha sbloccato il risultato, regalando al Palmeiras la prima vittoria in questa fase decisiva. Rimanete sintonizzati per una sintesi completa, moviola, tabellino e cronaca di questa sfida avvincente che potrebbe cambiare le sorti del torneo.

Palmeiras Botafogo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 Palmeiras Botafogo è la prima sfida valida per l’ottavo di finale del Mondiale per Club. Le due squadre scendono in campo alle 18 per giocarsi la qualificazione al prossimo turno. Segui LIVE la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palmeiras Botafogo 1-0 LIVE: la sblocca Paulinho al 100?

In questa notizia si parla di: palmeiras - botafogo - sblocca - paulinho

Mondiale per Club: il Botafogo di Correa risponde al PSG, 2-1 a Seattle Sounders. Palmeiras-Porto 0-0 - Il calcio internazionale infiamma i cuori degli appassionati con match mozzafiato e risultati sorprendenti.

#Mondiale2025 23-06-2025 Sounders-Psg 0-2 Prima Kvara, poi Hakimi: il Psg vince in casa dei Seattle Sounders e vola agli ottavi Al Lumen Field la squadra di Luis Enrique crea quanto basta, sblocca con l'ex Napoli e raddoppia con l'ex Inter. Ora una tra Pal Vai su Facebook

Palmeiras-Botafogo 1-0 | Paulinho la sblocca al 100', gol CAPOLAVORO; Palmeiras-Botafogo, il risultato in diretta LIVE; Mondiale per Club Live News: in campo Palmeiras-Botafogo (1-0), alle 22 Benfica-Chelsea.

Pareggio clamoroso tra Inter Miami e Palmeiras, entrambe volano agli ottavi - L'Inter Miami e il Palmeiras si sono divise la posta in palio al termine di una sfida combattuta a Miami. Come scrive fifa.com

Paulinho: atacante está no banco do Palmeiras contra o Botafogo? Quando ele vai jogar? - O Palmeiras vai empatando com o Botafogo e atuação está sendo criticada pela torcida. Si legge su sportingnews.com