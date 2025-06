Palmeiras Botafogo 1-0 la decide Paulinho | l’ex Inter Correa eliminato ai supplementari del Mondiale per Club

Un emozionante derby brasiliano deciso al fotofinish: il Palmeiras batte il Botafogo 1-0 grazie a Paulinho, che segna al 100° minuto. La sfida, valida per gli ottavi del Mondiale per club, ha visto anche l'eliminazione di ex Inter come Correa e Telles ai supplementari. La vittoria consente ai verdeoro di avanzare ai quarti, aprendo nuove speranze nel torneo mondiale. Una partita ricca di suspense e colpi di scena!

Palmeiras Botafogo 1-0, Paulinho decide il derby brasiliano: eliminati gli ex Inter Correa e Telles. Questo pomeriggio il Palmeiras ha sconfitto il Botafogo nella sfida valevole per gli ottavi del Mondiale per club, guadagnando così un posto nei quarti di finale. Questo match ha aperto il tabellone degli ottavi nella sezione che include anche l’ Inter. La rete decisiva è stata messa a segno da Paulinho al 100? minuto del primo tempo supplementare, che ha inflitto una sconfitta agli ex nerazzurri Alex Telles e Joaquin Correa. Nella fase finale del secondo tempo supplementare, è stato espulso anche Gustavo Gomez, capitano del Palmeiras, per doppia ammonizione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palmeiras Botafogo 1-0, la decide Paulinho: l’ex Inter Correa eliminato ai supplementari del Mondiale per Club

