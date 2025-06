Palmeiras Botafogo 0-0 LIVE | iniziati i supplementari

Il match tra Palmeiras e Botafogo si infiamma con i supplementari, offrendo ai tifosi un'emozione unica. La sfida, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, tiene tutti col fiato sospeso: chi avanzerà? Segui LIVE la cronaca, i momenti salienti e gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un istante di questa battaglia epica!

Palmeiras Botafogo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 Palmeiras Botafogo è la prima sfida valida per l’ottavo di finale del Mondiale per Club. Le due squadre scendono in campo alle 18 per giocarsi la qualificazione al prossimo turno. Segui LIVE la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palmeiras Botafogo 0-0 LIVE: iniziati i supplementari

