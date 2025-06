Palmeiras Botafogo 0-0 LIVE | inizia il match!

L'attesa è finita: Palmeiras e Botafogo scendono in campo per un acceso duello agli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Un match che promette emozioni e colpi di scena, con le due squadre pronte a dare il massimo per conquistare la qualificazione. Segui LIVE questa sfida entusiasmante e scopri tutte le emozioni minuto per minuto!

Palmeiras Botafogo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 Palmeiras Botafogo è la prima sfida valida per l'ottavo di finale del Mondiale per Club. Le due squadre scendono in campo alle 18 per giocarsi la qualificazione al prossimo turno. Segui LIVE la .

