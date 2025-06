Palloni da calcio e pacchi postali così droga e cellulari entravano nel carcere di Prato | scene da film alla Dogaia

Un'intricata rete di traffico che pare uscita da un film, questa volta reale e inquietante: palloni da calcio, pacchi postali e tecnologie avanzate permettevano a detenuti mafiosi di ricevere droga e cellulari all’interno del carcere di La Dogaia, a Prato. Un sistema ingegnoso, ma anche pericoloso, che minaccia la sicurezza e la legalità. Questa vicenda ci invita a riflettere sulla sfida continua delle autorità nel contrasto a queste infiltrazioni.

Prato, 28 giugno 2025 – Cellulari di ultima generazione collegati a internet e smartwatch arrivavano tramite pacchi postali o nascosti all'interno di palloni da calcio. Stesso tragitto anche per cocaina e hashish. Un via vai, tra droga e telefoni, che da tempo entrava nel carcere La Dogaia di Prato, in particolare nei reparti alta e media sicurezza dove sono rinchiusi i detenuti per reati di stampo mafioso. L'ingresso di cellulari e droga avveniva con la complicità di alcuni agenti della polizia penitenziaria in cambio di soldi, migliaia di euro alla volta. In una foto di archivio, agenti di Polizia in assetto anti sommossa e della Polizia Penitenziaraia presidiano il perimentro della Casa circondariale della Dogaia a Prato, 9 marzo 2020.