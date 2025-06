Pallone d' oro finisce all' ospedale per meningite | paura agli Europei

L’attenzione degli appassionati di calcio è tutta rivolta alla salute di Aitana Bonmatí, ricoverata con meningite durante gli Europei. La sua febbre alta ha suscitato timori, anche se le sue condizioni sembrano sotto controllo. La squadra e i tifosi sperano in un pronto recupero, ma l’incertezza sulla sua partecipazione alla competizione si fa strada. Resta da vedere come questa vicenda influenzerà il cammino della nazionale femminile...

Aitana Bonmatì è ricoverata in ospedale con febbre alta, ma la patologia sarebbe sotto controllo: non filtra grande ottimismo circa un suo impiego nella competizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pallone d'oro finisce all'ospedale per meningite: paura agli Europei

In questa notizia si parla di: ospedale - pallone - finisce - meningite

Pallone d'oro finisce all'ospedale per meningite: paura agli Europei; Finisce in coma per una meningite contratta in carcere: Ilaria Cucchi presenta un'interrogazione sul caso di Tiziano Paloni.

Pallone d'oro finisce all'ospedale per meningite: paura agli Europei - Aitana Bonmatì è ricoverata in ospedale con febbre alta, ma la patologia sarebbe sotto controllo: non filtra grande ottimismo circa un suo impiego nella competizione ... Segnala msn.com

Paura per Aitana Bonmati: dal Pallone d’Oro al ricovero per meningite. Le sue condizioni - Ora è a rischio la partecipazione della centrocampista del Barcellona e della Spagna ai prossimi Europei femminili ... Si legge su msn.com