Pallacanestro Jesi è fatta Sorgentone nuovo coach

Il titolo sportivo di una società abruzzese (Roseto 2), un presidente, Michele Paoletti, con trascorsi da general manager a Chieti in serie A, un allenatore che. più abruzzese non si può! Domenico Sorgentone rosetano classe 1957 residente a Martinsicuro - tecnico il cui nome circolava negli ambienti del basket jesino ai tempi della serie A visto in diverse circostanze al PalaTriccoli nello staff tecnico di squadre della regione a Sud confinante - è il nuovo allenatore, il primo in cadetteria, della neonata Pallacanestro Jesi. Una carriera costellata da una serie di promozioni, ben 11, cinque in B con Roseto, Atri, Ribera, Scafati e Chieti, 5 in C Forze Armate, Vasto (2), Atri e Ortona, una in D con Giulianova col cruccio di allenare in serie A solo in tempi recentissimi (inevitabile pedaggio da pagare alla etichetta di ‘allenatore di categoria’?!?) nel 2020 a Chieti col gm Michele Paoletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it