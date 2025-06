Palinsesti Rai Manfredi di lotta e di governo | in prima fila dai contestatori ma pure dai contestati

Nel cuore di Roma, il sindaco Manfredi si è trovato a vivere un momento di contraddizioni: presente ai palinsesti Rai 2025/26, ma anche coinvolto nella protesta dei giornalisti contro i tagli alla televisione pubblica. Un’immagine che riassume le sfide di un’epoca in cui il potere e la critica si incontrano, tra atti di partecipazione e tensioni che scuotono i media italiani. La situazione riflette le complesse dinamiche di un’Italia divisa tra innovazione e tutela del patrimonio pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Di lotta e di governo. Un po’ di qua e un po’ di là. Il sindaco Manfredi ieri è andato alla presentazione dei palinsesti Rai 202526, al centro di produzione di via Marconi. Allo stesso tempo è passato alla contemporanea protesta dei giornalisti, inscenata all’esterno. Un sit-in contro i tagli della Tv di Stato (26 milioni di euro) ai programmi di approfondimento. È riuscito ad essere dai contestatori, ma anche dai contestati. Partecipando con egual passione ad entrambi gli eventi. Quasi ubiquo, ai limiti del soprannaturale. Dentro, a congratularsi con l’ad Giampaolo Rossi: “Siamo anche molto felici dei nuovi investimenti sul Centro di Produzione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Palinsesti Rai, Manfredi di lotta e di governo: in prima fila dai contestatori ma pure dai contestati

