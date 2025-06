Palinsesti Rai 2025-2026 Roberto Benigni torna in prima serata | sarà interprete della figura di San Pietro

Prepariamoci a un grande ritorno televisivo: Roberto Benigni, l’indimenticabile interprete di San Pietro, torna su Rai1 con uno show in prima serata che promette emozioni e riflessioni profonde. Dopo il successo di ‘Sogno’, Benigni ci sorprende ancora, portando sul palco la sua energia unica. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e quando potremo vedere questa imperdibile performance, perché l’attesa sta per finire e l’evento si avvicina.

Roberto Benigni torna in prima serata su Rai1 con uno show in cui racconta la figura di San Pietro. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e quando andrà in onda in tv l'atteso evento. Roberto Benigni, interprete e voce della figura di San Pietro. Roberto Benigni torna in prima serata su Rai1. Dopo il successo di ' Sogno', che ha ottenuto oltre il 28% di share, il comico ora sarà il protagonista di uno spettacolo-monologo in cui racconterà San Pietro, direttamente dal Vaticano. In occasione del Giubileo di Roma, che ha avuto inizio il 24 dicembre 2024 con l'apertura della Porta Santa a San Pietro e che si concluderà nel 2026 con la chiusura della stessa Porta, la Rai ha deciso di affidare al comico un importante compito: quello di raccontare chi era San Pietro.

