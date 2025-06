Palinsesti Rai 2025-2026 da Alessia Marcuzzi ad Alessandro Cattelan | tutti gli esclusi

La Rai si trasforma, affrontando coraggiosamente il futuro con una strategia di razionalizzazione e innovazione. Con la presentazione dei palinsesti 2025-2026, emergono scelte difficili: addii dolorosi come Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, programmi sospesi e un nuovo volto per le proprie trasmissioni. La sfida è rinnovare senza perdere identità , puntando su contenuti più efficaci e ascolti più solidi. Ma il vero salto rischioso è appena cominciato...

La Rai cambia volto. Con la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per la stagione 2025-2026, l'azienda di Viale Mazzini ha mostrato chiaramente che il futuro si costruisce anche facendo scelte difficili. Addii pesanti, programmi sospesi e volti noti che spariscono dalla prima fila in cui la parola d'ordine è razionalizzazione. Si taglia per contenere i costi e si modifica per rafforzare ciò che non regge in termini di ascolti. Ma il cambiamento, si sa, ha un prezzo. E questo prezzo, almeno per ora, sembra essere rappresentato da una lunga lista di esclusi. I grandi esclusi dai palinsesti Rai.