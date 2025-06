Palermo-Catania un altro weekend da incubo per gli automobilisti | i consigli dell' Anas

Palermo e Catania vivono un altro weekend da incubo per gli automobilisti, tra code e rallentamenti. L'Anas interviene con consigli utili per affrontare i disagi sulla A19, dovuti ai lavori di messa in sicurezza tra Altavilla Milicia e Bagheria. Ecco come prepararsi al meglio e ridurre i tempi di viaggio, perché la prudenza e l'informazione sono le armi più efficaci per affrontare questa difficile situazione.

Un altro weekend difficile per gli automobilisti che dovranno percorrere la Palermo-Catania. A mettere in guardia chi si mette in viaggio è l'Anas che informa sulla prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza lungo l’autostrada A19, nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria (dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - catania - altro - automobilisti

