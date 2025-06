Palermo-Catania l' Anas dice no alla corsia a doppio senso e Schifani è una furia | Rimuovere il responsabile

Palermo e Catania restano in fermento: l'Anas dice no alla corsia a doppio senso sull'A19, respingendo l'ipotesi di sperimentarla solo la domenica, dalle 15 alle 22. Una decisione che ha scatenato le ire di Schifani, richiesto di rimuovere il responsabile. La questione resta calda: il traffico continuerà a essere un nodo da sciogliere. La battaglia per una viabilità più fluida è appena iniziata.

Una corsia a doppio senso di marcia solo dalla domenica dalle 15 alle 22 per provare a far defluire meglio il traffico sull'A19? No, non si può fare. E' quanto ha risposto l'Anas all'ipotesi venuta fuori ieri dalla riunione del Comitato operativo viabilità , convocata dal prefetto di Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: palermo - anas - corsia - doppio

Traffico in aumento sull'A19, l'Anas: "Tre chilometri di code in direzione di Palermo" - L’autostrada A19 Palermo-Catania si sta trasformando in un vero e proprio nodo di traffico, con tre chilometri di code che si estendono in direzione di Palermo.

Il presidente della Regione siciliana ha chiesto ad Anas un aggiornamento puntuale sull'andamento dei lavori nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria Vai su Facebook

