Stasera su Rai 3 alle 21.20, non perdere "Palazzina Laf", il nuovo film in prima visione diretto e interpretato da Michele Riondino. Tratto dall'opera di Alessandro Leogrande, offre un intenso sguardo sulla realtà urbana, arricchito da un cast stellare con Elio Germano e Vanessa Scalera. Scopriamo insieme trama, cast e come seguire questa emozionante produzione che rende omaggio a uno scrittore scomparso troppo presto, lasciando un segno indelebile nel panorama cinematografico italiano.

Palazzina Laf: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Palazzina Laf è il film in onda in prima visione su Rai 3 questa sera, 28 giugno 2025, alle ore 21.20. Diretto e interpretato da Michele Riondino, vede nel cast attori come Elio Germano e Vanessa Scalera. È tratto dal libro Fumo sulla città  dello scrittore Alessandro Leogrande, scomparso prematuramente, che avrebbe dovuto partecipare anche alla realizzazione della sceneggiatura e a cui il film è dedicato. Ha vinto tre premi ai David di Donatello. Ma vediamo tutte le informazioni. Trama. Il film racconta i fatti realmente accaduti che riguardano la Palazzina Laf, acronimo di “Laminatoio a freddo” e reparto dell’acciaieria ILVA di Taranto, dove venivano confinati e mobbizzati gli impiegati che si opponevano al declassamento. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Palazzina Laf: tutto quello che c’è da sapere sul film

Palazzina Laf, il film di Michele Riondino stasera in tv: trama, storia vera, cast - Stasera su Rai 3, lasciatevi coinvolgere da "Palazzina Laf", un film di Michele Riondino che racconta con sensibilità e coraggio una storia vera di impegno civile e inquietudini sociali.

"Gli devo dire grazie perché mi ha abbellito il racconto. Gli ho sempre voluto bene fin dai primi film di Federico Fellini. Meritava di più? Per tutti purtroppo arriva il momento del tramonto ma riguarda tutti, la vita è così, non c'è memoria storica purtroppo. Era un g

Michele Riondino e le accuse al sindacato, la replica della Cgil di Taranto: «Sparare nel mucchio senza sapere fa più danni della grandine»; Palazzina Laf - Film (2023); La Taranto libera e pensante di Michele Riondino: Palazzina Laf è uno specchio in cui riconoscerci.

