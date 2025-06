Palazzina Laf | la storia vera dietro il film di Michele Riondino

Palazzina Laf, il coinvolgente debutto alla regia di Michele Riondino, svela una storia vera che ha catturato l'attenzione alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Un film intenso e sorprendente, capace di immergere lo spettatore nelle profonde realtà sociali italiane, con un racconto autentico e toccante. Scopriamo insieme la vera storia dietro questa opera che sta lasciando il segno nel panorama cinematografico...

Palazzina Laf, film d’esordio alla regia per Michele Riondino, è uno dei titoli italiani più sorprendenti e intensi degli ultimi anni. Presentato in anteprima nella sezione Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia 2023, il film ha conquistato critica e pubblico grazie alla sua capacità di raccontare una storia profondamente radicata nella realtà sociale del nostro Paese. Ambientato a Taranto negli anni ’90, il film affronta temi complessi e universali come il lavoro, l’alienazione, la manipolazione psicologica e la violenza sistemica all’interno del mondo operaio, con particolare riferimento al colosso industriale dell’Ilva. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

