Palazzina Laf il film di Michele Riondino stasera in tv | trama storia vera cast

Stasera su Rai 3, lasciatevi coinvolgere da "Palazzina Laf", un film di Michele Riondino che racconta con sensibilità e coraggio una storia vera di impegno civile e inquietudini sociali. Un'opera prima che si distingue come uno dei più forti esempi di cinema italiano contemporaneo, ispirata al libro-inchiesta "Fumo sulla città". Scopriamo insieme il suo cast, la trama e i messaggi che ancora oggi ci fanno riflettere.

Oggi, sabato 28 giugno in prima serata su Rai 3, va in onda "Palazzina Laf", opera prima di Michele Riondino che si impone come uno dei più forti esempi di cinema civile italiano degli ultimi anni. Tratto da fatti realmente accaduti e ispirato al libro-inchiesta "Fumo sulla città" di Alessandro. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: palazzina - michele - riondino - film

Venerdì 28 giugno su rai 3 in prima serata " Palazzina Laf " con la grande regia di Michele Riondino, il film in cui ho partecipato in tribunale a Taranto nel 2023 con Elio Germano , Vanessa Scalera e tanti altri grandi attori ? . Vai su Facebook

RAI 3 * “AL CINEMA CON…” – 27/06 (21.20): «”PALAZZINA LAF” ;DI MICHELE RIONDINO), LA STORIA DI UNA DELAZIONE NELL’ILVA DI TARANTO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING); Il Cinema in piazza, apre Monte Ciocci con Michele Riondino e Vanessa Scalera; Michele Riondino e Vanessa Scalera ospiti stasera a Il Cinema in Piazza per parlare di cinema e lavoro.

Palazzina LAF, la recensione del film di Michele Riondino - Movieplayer.it - La recensione di Palazzina LAF: Michele Riondino passa (anche) alla regia con un film dai riverberi sociali, costruito però come se fosse un film western, tanto per colori quanto per struttura. movieplayer.it scrive

Palazzina Laf, dove vedere in streaming il film di Michele Riondino con Elio Germano: trama, storia vera - Palazzina Laf racconta la storia vera di Caterino, operaio che lavora all'Ilva di Taranto. Lo riporta msn.com