Palazzina Laf è ispirato a una storia vera? Ecco cosa accadeva davvero ai lavoratori ‘scomodi’ dell’ILVA

Palazzina Laf di Michele Riondino porta sul grande schermo una storia intensa e reale, ispirata a uno dei più gravi casi di mobbing collettivo nella storia italiana. Ambientato negli anni Novanta all’ILVA di Taranto, il film ricostruisce con precisione documentale gli eventi che hanno scosso l’industria e le vite dei lavoratori “scomodi”. Un racconto che denuncia ingiustizie e denuncia sociale, lasciando il pubblico con una potente riflessione sulla tutela dei diritti.

La risposta è inequivocabile: sì, "Palazzina Laf" di Michele Riondino racconta una storia drammaticamente vera, uno dei casi di mobbing collettivo più clamorosi della storia italiana. Il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2023, ricostruisce con fedeltà documentale una vicenda reale accaduta negli anni Novanta all'ILVA di Taranto, diventata il primo caso giuridico di mobbing riconosciuto in Italia. L'ILVA di Taranto, lo ricordiamo, è stato il più grande complesso siderurgico d'Europa, fondato negli anni '60 come simbolo del boom economico italiano e considerato strategico per l'economia nazionale.

