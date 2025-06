Pakistan almeno 48 morti per le piogge monsoniche

Le piogge monsoniche stanno devastando il Pakistan, provocando almeno 48 vittime e lasciando oltre sessanta feriti, con particolare dramma tra i bambini. Le regioni colpite affrontano una crisi senza precedenti, mentre le autorità cercano di contenere questa furia della natura. La provincia di Khyber Pakhtunkhwa emerge come la più colpita, evidenziando l’urgenza di interventi e di una risposta globale per salvare vite e ricostruire le comunità distrutte.

Almeno 38 pachistani sono morti nelle ultime 48 ore a causa delle violente piogge monsoniche che si sono abbattute nel Paese asiatico. Oltre sessanta quelle rimaste ferite. La maggior parte delle vittime si registra tra i bambini. A fornire un bilancio aggiornato è stata oggi l'autorità nazionale per la gestione dei disastri (Ndma), precisando inoltre che la provincia nord-occidentale del Khyber Pakhtunkhwa (Kè) risulta essere quella più colpita, con 19 morti e sei feriti. Il bollettino include 10 membri di una famiglia di turisti annegati nel fiume Swat dopo un'improvvisa alluvione. Anche il Punjab piange le sue vittime: almeno 12 persone morti e 41 ferite, mentre la provincia meridionale del Sindh ha riportato sette morti e 16 feriti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pakistan, almeno 48 morti per le piogge monsoniche

