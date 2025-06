Paghi di più e ne mangi meno | esplode il caro gelato in estate

Con l’arrivo dell’estate, il caro gelato colpisce duro: prezzi alle stelle e quantità in calo. Gli italiani si preparano a un’estate rovente con temperature che superano i 35 gradi, portando con sé afa e umidità insopportabili. Un mix di sfide che rende ancora più difficile concedersi il dolce preferito. Scopri come questa ondata di caldo sta trasformando le nostre abitudini estive...

Amara sorpresa per gli italiani. E' aumentato anche il prezzo del gelato. Avresti mai immaginato che fosse così alto L'anticiclone incombe sull'Italia. Masse d'aria calda sospinte dal Nord Africa si stanno abbattendo su tutta la Penisola favorendo un'impennata delle temperature, stabilmente sui 35 gradi (e oltre) nel weekend con afa e umidità a rendere ancora.

