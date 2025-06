Pagelle Palmeiras Botafogo | TOP e FLOP del match

Nel cuore di un match mozzafiato valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, Palmeiras e Botafogo si sono sfidati in una battaglia appassionante, culminata nei tempi supplementari. Le pagelle di questa sfida analizzano i protagonisti, svelando chi ha brillato e chi, invece, ha deluso le aspettative. Scopriamo insieme i top e i flop di un confronto che resterĂ nella memoria dei tifosi.

Mondiale per Club: il Botafogo di Correa risponde al PSG, 2-1 a Seattle Sounders. Palmeiras-Porto 0-0 - Il calcio internazionale infiamma i cuori degli appassionati con match mozzafiato e risultati sorprendenti.

