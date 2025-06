Pagelle | l’opposizione c’è ma troppi egoismi Quasi tutti promossi | spicca Del Re

A Firenze, l’opposizione si presenta con molte sfaccettature, ma ancora manca la sintonia necessaria per un'azione incisiva contro la giunta Funaro. Tra egoismi e promozioni personali, il fronte del no fatica a trovare una linea condivisa, lasciando spazio a dubbi e incognite. Sarà questa la sfida futura: superare le divisioni per diventare davvero un contrappeso forte e credibile. E il tempo dirà se sapranno unirsi per cambiare le cose.

Firenze, 28 giugno 2025 – Premessa: gli interpreti ci sono, ma della regia non c’è traccia. E per un’ opposizione che vuol dar filo da torcere a una giunta dem in una città come Firenze non è cosa da poco. Dalla sinistra radicale alla destra dura e pura, con in mezzo anime variegate, il fronte del no alla giunta Funaro è troppo sfaccettato per riuscire davvero ad avviare un lavoro di contrasto e costruzione efficace e coeso. Almeno fino ad oggi non va oltre un 5,5. A capo di Fratelli d’Italia c’è la combattiva Angela Sirello. Con lei il frontman Alessandro Draghi, poi Giovanni Gandolfo e Matteo Chelli, questi ultimi tecnicamente molto preparati. 🔗 Leggi su Lanazione.it