Pagelle Europei a squadre atletica | Saraceni la migliore Simonelli e Sibilio si immolano Furlani utile senza brillare

Le pagelle degli Europei a squadre di atletica 2025 ci regalano emozioni intense e sorprese. Saraceni si conferma il migliore in campo, mentre Simonelli e Sibilio si sacrificano senza risparmiarsi. Furlani, anche senza brillare, dimostra il suo valore con un risultato utile. Tra alti e bassi, la squadra si distingue per determinazione e spirito di gruppo, dimostrando che spesso è la costanza a fare la differenza. Tutto pronto per le prossime sfide, perché il vero successo nasce dall’impegno condiviso.

PAGELLE EUROPEI A SQUADRE ATLETICA 2025. Sabato 28 giugno Mattia Furlani (salto in lungo), 6: se fosse stata una gara di Diamond League, non avrebbe raggiunto la sufficienza. 8,07 metri, per lui, è una misura modesta. Il terzo posto in Coppa Europa rappresenta però un risultato di peso per la squadra. Aveva nelle gambe una misura anche da 8,40, ma non è riuscito a trovare il tempismo giusto con la rincorsa. Sara Fantini (lancio del martello), 6,5: supera i 70 metri e porta a casa un quarto posto prezioso. Una prestazione solida, proprio quello che le si chiedeva. Lorenzo Simonelli (110 hs), 8,5: c'erano un po' di timori relativi al suo stato di forma.

