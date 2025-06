Pagelle Europei a squadre atletica | Battocletti troppo superiore brillano Biasutti e Pernici fiasco Osakue

Gli Europei a squadre di atletica si sono appena conclusi, regalando emozioni e sorprese. Battocletti si conferma nettamente superiore, dominando tra le protagoniste, mentre Biasutti e Pernici brillano tra gli uomini. Tuttavia, non sono mancate le delusioni come lo scarso rendimento di Osakue. Ecco le pagelle di un’edizione ricca di spunti, che ha dimostrato ancora una volta come il talento italiano possa farsi valere sui principali palcoscenici continentali.

PAGELLE EUROPEI A SQUADRE ATLETICA. Venerdì 27 giugno Giorgio Olivieri (lancio del martello), 7,5: si trattava di una delle gare più a rischio per l'Italia, invece non va distante dal personale e conquista un prezioso sesto posto con 72,90. Sara Verteramo (getto del peso), 4,5: era noto che fosse uno degli anelli deboli della Nazionale. Ha disputato però una gara davvero incolore, rimanendo ad oltre un metro di distanza dai propri limiti. Non le si chiedeva la luna, ma un piazzamento a ridosso della top10 sarebbe potuto essere nelle sue corde. Invece ha concluso penultima. Anna Polinari (400 metri), 8: frantuma nuovamente il primato personale in 50?76.

