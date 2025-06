Pagano la clausola di Kean | cosa manca per la chiusura

Il futuro di Moise Kean si fa sempre più incerto: i club arabi dell’Al-Qadsiah sono pronti a pagare la clausola di 52 milioni di euro per prenderlo, ma il bomber ex Juve vorrebbe restare in Europa. Con la clausola pagata, manca solo un accordo tra le parti e la formalizzazione della decisione definitiva. Cosa serve ancora per chiudere questa trattativa?

Le ultime sul futuro del bomber ex Juve, legato alla Fiorentina fino a giugno 2029 A questo punto sarebbe sorprendente se Moise Kean dovesse restare alla Fiorentina. Gli arabi dell’ Al-Qadsiah hanno messo sul tavolo un maxi contratto da oltre 10 milioni di euro a stagione. E sono disposti a prenderlo pagando la clausola risolutiva fissata a 52 milioni di euro ma valevole dal 1° al 15 luglio. L’ex Juve, però, preferirebbe rimanere in Europa, nel calcio che conta. (LaPresse) – Calciomercato.it L’ambizione di Kean è chiara: tornare a giocare in un top club europeo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagano la clausola di Kean: cosa manca per la chiusura

In questa notizia si parla di: clausola - kean - pagano - cosa

Kean lascia la Fiorentina con la clausola rescissoria? Prade “esorcizza” il pericolo appellandosi a un aspetto dell’ex Juve: cos’ha detto il dirigente della Viola! - Moise Kean potrebbe dire addio alla Fiorentina attivando la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, con scadenza tra l'1 e il 15 luglio.

Il futuro di Moise Kean è sempre più lontano da Firenze. L’attaccante ha ricevuto un’offerta da 15 milioni a stagione dall’Arabia, con l’Al-Qadsiah pronto anche a pagare la clausola da 52 milioni alla Fiorentina. L’altra possibilità è quella di rimanere in Europa e Vai su Facebook

Pagano la clausola di Kean: cosa manca per la chiusura; Kean, pagano la clausola e addio Fiorentina: vestirà di nuovo il bianconero; Calciomercato, pagano la clausola di Kean: “sì” legato al Mondiale.

Pagano la clausola, Kean-Milan: lo hanno appena annunciato - Kean al Milan è una voce che si rincorre da giorni: per l'attaccante c'è una clausola da 52 milioni, ecco cosa hanno annunciato ... Si legge su calcioblog.it

ADDIO KEAN, lascia la Fiorentina dopo solo un anno | PAGATA LA CLAUSOLA RESCISSORIA - Moise Kean è pronto a lasciare la Fiorentina dopo solo un anno dal suo approdo a Firenze: pagheranno la clausola rescissoria ... Secondo ternananews.it