Paderno Dugnano | il 17enne condannato a 20 anni per l’omicidio di tutta la sua famiglia La difesa | Sentenza ingiusta

Una vicenda sconvolgente scuote Paderno Dugnano: Riccardo Chiarioni, appena 17enne, condannato a 20 anni per un omicidio che ha devastato una famiglia. La sentenza ha generato sconcerto e polemiche, con la difesa che la definisce ingiusta. Un caso che solleva interrogativi sulla giustizia minorile e la difficile linea tra colpevolezza e trattamento penale. Ma cosa c’è realmente dietro questa tragica storia?

Il Tribunale per i minorenni di Milano ha condannato Riccardo Chiarioni, oggi 18enne, a vent’anni di reclusione per l’atroce omicidio di padre, madre e fratello minore, uccisi con 108 coltellate nella loro abitazione a Paderno Dugnano. . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Paderno Dugnano: il 17enne condannato a 20 anni per l’omicidio di tutta la sua famiglia. La difesa: “Sentenza ingiusta”

