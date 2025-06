OVS verso l' acquisto di Kasanova accordo con le banche per i 50 milioni di € di debito Beraldo salva 1.700 dipendenti e 850 negozi - Esclusiva

OVS si prepara a un'importante operazione di salvataggio, con l’accordo in vista per l'acquisto di Kasanova e un accordo con le banche per 50 milioni di euro di debito. Grazie a questa strategia, Beraldo ha salvato 1.700 posti di lavoro e 850 negozi, evitando il fallimento e garantendo un futuro più solido. La crisi si affronta con decisione e visione: il percorso verso una rinascita è appena iniziato.

La catena di negozi per i prodotti per la casa entrata in "composizione negoziata della crisi" al fine di evitare il fallimento va verso il salvataggio: dalle informazioni raccolte da Il Giornale d'Italia, il Ceo di OVS Stefano Beraldo, insieme al Presidente del Gruppo, Franco Moscetti, sono ad un p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - OVS verso l'acquisto di Kasanova, accordo con le banche per i 50 milioni di € di debito, Beraldo salva 1.700 dipendenti e 850 negozi - Esclusiva

In questa notizia si parla di: beraldo - acquisto - kasanova - accordo

OVS verso l'acquisto di Kasanova, accordo con le banche per i 50 milioni di € di debito, Beraldo salva 1.700 dipendenti e 850 negozi - Esclusiva.

Buoni acquisto per viaggiare, accordo Bluvacanze-Edenred - La nuova disciplina dei limiti di esenzione dei fringe benefit stabilita con la legge di bilancio 2024 aumenta la possibilità di utilizzare i voucher del welfare aziendale anche per acquistare ... Scrive ansa.it

Finint-Ardian, accordo per acquisto controllante Save Spa - MSN - Finint Infrastrutture sgr e la società francese di private equity Ardian ufficializzano un accordo finalizzato all'acquisizione congiunta di Milione Spa, la società ... Da msn.com