Otto cassonetti per plastica e carta anche a Sassuolo un' area eco-self

Ottotto cassonetti per plastica e carta a Sassuolo, un'area Eco Self innovativa e accessibile. Due batterie di quattro contenitori ciascuna, dedicate rispettivamente alla carta e alla plastica, saranno operative dal primo settembre nel piazzale antistante l’isola ecologica. La nuova area Eco-Self rappresenta un ulteriore passo concreto nel sistema di raccolta differenziata – un impegno verso un ambiente più pulito e sostenibile per tutti.

La raccolta della carta, della plastica, del vetro, dell’indifferenziato e dell’umido si fa DENTRO ai condomini, in spazi privati, non utilizzando la strada pubblica come discarica. Se non siamo capaci di copiare Londra o Madrid, copiamo banalmente Milano Vai su Facebook

