Otto anni di amore e lavoro | Corradi lascia le Under azzurre sarà nello staff di Allegri al Milan

Dopo otto anni di dedizione e passione, Corradi lascia le Under Azzurre e si prepara a scrivere una nuova pagina nel suo percorso professionale, questa volta al fianco di Allegri nel Milan. Il suo addio, segnato da un toccante messaggio, testimonia il valore del suo impegno e il desiderio di affrontare nuove sfide, confermando come la sua storia sia solo all'inizio di un emozionante capitolo ancora da scrivere.

L'ex attaccante termina la sua avventura da ct nelle giovanili azzurre con un post toccante e si prepara a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Otto anni di amore e lavoro": Corradi lascia le Under azzurre, sarĂ nello staff di Allegri al Milan

