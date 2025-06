Ottimo tecnicamente I risultati si vedranno

L’immagine che si crea con un logo forte e coerente è fondamentale per rafforzare l’identità di una città come Macerata. Emilio Antinori, grafico del Comune, sottolinea come il progetto abbia lasciato spazio alla creatività, valorizzando al massimo le peculiarità locali. Con risultati tecnici promettenti e una visione condivisa, il nuovo logo rappresenta un passo importante verso un’immagine più unitaria e riconoscibile. In conclusione, il futuro della brand identity urbana si costruisce anche grazie a scelte così lungimiranti.

"Il logo è fatto bene. Il mio ruolo è super partes, ho aiutato la coordinazione del progetto. Il grafico scelto conosce Macerata e la sua arte. Qui l'identità è frammentata, e noi abbiamo lasciato campo libero". Emilio Antinori, grafico del Comune, dà la sua visione sul logo cittadino disegnato dallo studio Sonnoli, di Rimini, insignito in passato anche del compasso d'oro, importantissimo riconoscimento per gli studi grafici. "L'immagine che si vede non è semplice, ma frutto di una complessità risolta. Disegnare lo Sferisterio sarebbe stata la cosa più facile. Il lavoro è stato approvato da tutti gli enti coinvolti, in primis Unimc e Accademia di belle arti.

