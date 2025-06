Otamendi e il Benfica continuano insieme! UFFICIALE il rinnovo del difensore argentino 37enne – il COMUNICATO

Otamendi e il Benfica ancora insieme: un matrimonio di successo che si rafforza! Il club portoghese ha ufficializzato il rinnovo del contratto del difensore argentino, che continuerà a difendere i colori dei biancorossi almeno fino al 2026. Una scelta che testimonia la fiducia reciproca e l’importanza di Otamendi nello scacchiere del team. Questa estensione promette di portare ancora più esperienza e leadership alla squadra, consolidando il suo ruolo chiave nel futuro del Benfica.

