Ostia auto data alle fiamme Il proprietario resta ustionato

Un incidente drammatico si è verificato ieri sera ad Ostia, dove un uomo ha rischiato la vita nel tentativo di salvare la sua auto in fiamme. Le fiamme, divampate nel parcheggio di un ristorante, hanno avvolto rapidamente il veicolo, mentre il proprietario, nel tentativo di spegnere le fiamme, ha subito ustioni. La vicenda mette in luce quanto possa essere pericoloso intervenire senza adeguate precauzioni. Sul…

Ustionato dopo il tentativo di spegnere le fiamme che hanno avvolto la sua auto. È quanto accaduto ad un uomo che ieri sera, venerdì 27 giugno, ha visto la sua vettura prendere fuoco nel parcheggio di un ristorante di Ostia. L’uomo ha tentato di domare l’incendio, ma è rimasto ustionato. Sul. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Uomo gravemente ustionato ritrovato vicino all’auto in fiamme: è giallo in Sardegna - Un uomo di 69 anni, originario di Guasila e già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato gravemente ustionato lungo la ex statale 131 a Sestu ... Lo riporta fanpage.it