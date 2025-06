Ostia Antica Festival | martedì 8 luglio Africa Express

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: martedì 8 luglio, nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Ostia Antica, si terrà un evento unico nel suo genere. Africa Express, il collettivo musicale internazionale che da quasi vent’anni unisce artisti da tutto il mondo, arriva per la prima volta in Italia, regalando al pubblico una serata di musica e cultura senza precedenti. Non perdere questa occasione esclusiva di ascoltare e lasciarti coinvolgere da un live straordinario, come solo Africa Express sa offrire.

Un live unico, come unica è la possibilità di ascoltarli in Italia. Nel cuore di uno dei siti archeologici più affascinanti d’Italia, OSTIA ANTICA FESTIVAL ospita martedì 8 luglio AFRICA EXPRESS, il collettivo musicale internazionale che da quasi vent’anni unisce artisti da tutto il mondo in una celebrazione della diversità culturale. Per la prima volta in Italia sul palco del Teatro Romano di Ostia e unica data italiana di questo tour europeo, ecco il co-fondatore Damon Albarn (frontman dei Blur e mente creativa dei Gorillaz) affiancato da 50 artisti provenienti dai quattro continenti: da Moonchild Sanelly a Django Django, da Luisa Almaguer a Jupiter & Okwess, passando per Joan As Police Woman. 🔗 Leggi su Funweek.it

