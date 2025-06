Osteria Ai Pioppi | il parco di divertimenti senza elettricità

un’esperienza autentica e a contatto con la natura, questa osteria offre un’oasi di relax e divertimento per grandi e piccini. Immersa in un suggestivo pioppeto, l’Osteria Ai Pioppi ti invita a riscoprire il piacere delle attività all’aria aperta, lontano dal caos digitale. Abbandonando l’elettricità a favore di tradizione, semplicità e puro divertimento, il parco di Nervesa della Battaglia promette momenti indimenticabili per tutta la famiglia.

