Ossigeno dalla regolite lunare al via il progetto dell’Agenzia spaziale italiana

L'Italia fa un passo avanti verso il futuro dello spazio con il nuovo progetto dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e OHB Italia. Grazie a un accordo pionieristico, nasce Oracle: un sistema innovativo capace di estrarre ossigeno dalla regolite lunare, la sostanza più diffusa sul nostro satellite. Questa tecnologia potrebbe rivoluzionare le missioni lunari e aprire nuove frontiere per la presenza umana sulla Luna. Un progresso che ci avvicina all'esplorazione interplanetaria.

Asi e Ohb Italia hanno siglato un contratto per lo sviluppo di Oracle, un sistema innovativo per estrarre ossigeno dalla sostanza più comune sulla Luna.

