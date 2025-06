Ossessionato da una donna che non conosce lancia acido sulla sua auto | 43enne arrestato nel Casertano

Una passione ossessiva può trasformarsi in tragedia. Un uomo di 43 anni, a Macerata Campania, è stato arrestato dai Carabinieri per aver lanciato acido sulla propria auto, nel tentativo di perseguitare una donna che non conosceva. La vicenda mette in luce i rischi dell’amore ossessivo e la necessità di intervenire tempestivamente. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante storia.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri a Macerata Campania, nella provincia di Caserta: deve rispondere di atti persecutori nei confronti di una donna dalla quale era ossessionato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

