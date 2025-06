Ospedali roventi la Regione non può tacere | Taglieri M5s accusa la giunta Marsilio

In un'estate segnata da temperature record, le strutture ospedaliere della regione si trasformano in teatri di lotta quotidiana contro il caldo torrido. Pazienti fragili e operatori sanitari, come guerrieri in una giungla urbana, devono resistere alle condizioni estreme senza adeguati comfort. Il consigliere regionale Francesco Taglieri (M5s) non gira intorno alla questione: è ora che la Giunta Marsilio risponda e garantisca un ambiente sicuro e dignitoso per tutti.

Pazienti fragili e operatori sanitari costretti a resistere al caldo torrido come in una giungla. È questa la condizione denunciata dal consigliere regionale Francesco Taglieri (M5s) che ha presentato un'interpellanza alla Giunta Marsilio per chiedere conto dello stato climatico nelle strutture.

