Ospedali cardiologia al Monaldi | 100 procedure Tavi in soli 6 mesi

L’Ospedale Monaldi di Napoli si conferma all’avanguardia nella cura delle malattie cardiache, con 100 procedure TAVI eseguite in soli sei mesi. Sotto la guida esperta di Emilio Di Lorenzo, questa eccellenza sanitaria dimostra come innovazione e competenza possano fare la differenza nella vita dei pazienti. Un traguardo importante che rafforza la posizione dell’Unità di Cardiologia come punto di riferimento di livello europeo. La qualità si traduce in risultati concreti, migliorando il futuro della cardiologia.

Sono 100 le procedure Tavi (impianto transcatetere di valvola aortica) eseguite dal 1° gennaio 2025 a oggi presso l’U.OC. Di Cardiologia dell’Ospedale Monaldi di Napoli diretta da Emilio Di Lorenzo, una delle strutture di eccellenza dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. Un risultato che segna il raggiungimento di uno degli obiettivi strategici fissati dalla direzione aziendale e che conferma la qualità e la capacità organizzativa dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia. Questo importante traguardo è il frutto della recente riorganizzazione della UOC di Cardiologia del Monaldi, fortemente voluta dalla Direzione Strategica guidata dall’avvocato Anna Iervolino – da poco confermata alla guida dell’Azienda Ospedaliera dei Colli – che ha scelto di superare le frammentazioni interne restituendo coesione e visione unitaria alla divisione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cardiologia - monaldi - procedure - tavi

