osimhen rischia di restare fermo un anno de laurentiis ha la forza economica per farlo repubblica

Un'altra estate infuocata scuote il Napoli: Osimhen rischia di rimanere fermo un anno, e De Laurentiis potrebbe esercitare la sua forza economica per bloccare ogni possibilità di rescissione. La tensione tra il club e il calciatore si fa sempre più palpabile, lasciando i tifosi in trepidante attesa di una decisione che potrebbe segnare il futuro della stella nigeriana e dell'intera squadra.

È cominciata un’altra estate rovente tra Osimhen e il Napoli: la terza di fila. La prima fu dedicata al miraggio del rinnovo che poi venne firmato in extremis a Natale. La seconda lo scorso anno, con Victor che fece le bizze e alla fine accettò solo di andare in prestito al Galatasary. Adesso, scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi, se non accetterà una destinazione definitiva (con relativo pagamento dei 75 milioni chiesti dal Napoli), Victor rischia di rimanere in tribuna tutta la stagione. Scrive Repubblica Napoli: Le lettere ufficiali di convocazione stanno per partire e ce n’è una già pronta pure per Victor Osimhen, che dalla mezzanotte di lunedì prossimo (alla scadenza del suo prestito di dieci mesi al Galatasaray) tornerà a essere a tutti gli effetti un giocatore nella piena disponibilità del Napoli, proprietario del suo cartellino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it